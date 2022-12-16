Çankırı’da başlatılan proje ile gönüllü öğretmenler, okuma güçlü çeken özel gereksinimli öğrenciler için kaynak kitaplarını seslendiriyor.

Çankırı’da başlatılan proje ile gönüllü öğretmenler, okuma güçlü çeken özel gereksinimli öğrenciler için kaynak kitaplarını seslendiriyor.

Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı, il merkezi ve ilçelerdeki kurumlarda görev yapan gönüllü öğretmenler, görme engelli ve disleksi gibi sebeplerle okuma güçlüğü çeken öğrenciler için kitap seslendirmesi yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl öğrencilere ücretsiz olarak dağıtımı yapılan yardımcı kaynakları büyük titizlikle seslendiren gönüllü öğretmenler, il genelindeki engelli bireylere ulaşmayı hedefliyor. “Hepimiz birimiz için” sloganıyla hareket eden gönüllü öğretmenler, kitaplarda yer alan okuma parçaları, soru kalıpları ve grafikleri sesli betimleme yöntemi ile kayıt altına alıyor. Kayıt altına alınan veriler özel gereksinimli öğrencilere ve bireylere ulaştırılarak akademik ve sosyal anlamda müfredatı daha hızlı takip etmeleri sağlanıyor.

Proje koordinatörü Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürü Duygu Hamlı, Çankırı’da görev yapan gönüllü öğretmenlerin sayesinde, görme engelli ve disleksi ve benzeri sebeplerle okuma güçlüğü çeken öğrencilerin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla bu projeyi başlattıklarını ifade etti. ikinci toplantısını gerçekleştiren proje ekibi, 8. sınıf öğrencilerine yönelik LGS kitaplarını seslendirme kararı aldı. Alınan bilgiye göre 2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatiline kadar 8.sınıf LGS kaynaklarının seslendirme işlemlerinin tamamlanması öngörülüyor.