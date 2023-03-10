Mersin’in Mut ilçesinde görev yapan gönüllü öğretmenler, depremzede vatandaşların yemek ihtiyaçlarını karışlama da destek maksatlı Hatay’a gönderildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Mut’ta bulunan bir okulda görev yapan 4 öğretmen, depremzede vatandaşların yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile kurulan seyyar mutfaklarda görev yapmak için gönüllü oldu. Gönüllü öğretmenler seyyar mutfağın bulunduğu Hatay’ın Altınözü ilçesine uğurlandı.

Öğretmenleri Hatay’a uğurlayan İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Milli Eğitim Bakanlığımızın koordinasyonu çerçevesinde, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm birimlerimiz ve gönüllü meslektaşlarımızla afet bölgesindeki vatandaşlarımıza destek olmaya devam ediyoruz. En büyük temennimiz yaraların en kısa sürede sarılmasıdır. Bizleri yalnız bırakmayarak ihtiyaç duyulan her alanda gönüllü olan meslektaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.