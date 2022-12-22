Eşref Bitlis Yurdu ve Beydağı Gençlik Merkezi Gönüllü öğrencileri sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde ziyaret ettikleri Battalgazi ilçesinde bulunan Atatürk Anaokulu’nun dış cephe duvarlarını boyayarak duvarları resimler ve çizgi film karakterleriyle renklendirdi.

Malatya’da Eşref Bitlis Yurdu ve Beydağı Gençlik Merkezi gönüllü öğrencileri Battalgazi ilçesinde bulunan Atatürk Anaokulunu boyadıktan sonra duvarları resimler ve çizgi film karakterleriyle renklendirdi.

Hentbol’da şampiyon olmak için ter döktüler

Hentbol’da şampiyon olmak için ter döktüler

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