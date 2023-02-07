Kütahyalı 45 gönüllü madenci, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere deprem bölgesine hareket etti.

Kütahyalı 45 gönüllü madenci, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere deprem bölgesine hareket etti.

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı’nın organizasyonu ile bir araya gelen madenciler, 3 ayrı araçla Hatay’a uğurlandı.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş’ta meydana gelen onun ilimizi etkileyen deprem sonrası Kütahya’mızda da yardım çalışmaları devam ediyor. AK Parti Genel merkezimizin AK Parti İl Başkanlığımıza hedef olarak gösterdiği Hatay’a yardımlar topluyor ve gönderiyoruz. En son dün gece bir tır, şimdi de bir tır daha gönderdik ve daha önce madenlerde çalışmış tecrübeli Kütahyalı hemşirelerimizden emekli olunmuş madencilerimizi bu noktada göreve çağırdık. Sağ olsunlar onlar da geldiler. Şimdi 26 madencimizi iki araçla deprem bölgesine yolcu ettik. Toplam 45 madencimiz bölgede olacak. İnşallah çalışmalarımıza devam edeceğiz. Birlik beraberlik içerisinde milletimiz bu başına gelen bu felakete de bir şekilde atlatacaktır. Allah milletimizin, memleketimizin, ülkemizin yardımcısı olsun. Ağırlıklı battaniye, gıda ihtiyacı söz konusu. Bunları biz zaten sosyal medyadan yayınlıyoruz. Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Zaten Türk Milletimizin kendine özgü vasıflarından bir tanesi de böyle felaket anında birlik ve beraberlik altında bir araya gelebilmesi, bütün farklılıklarını ortadan kaldırabilmesi. Hakikaten bu iki gün içerisinde vatandaşımızın en küçüğünden en yaşlısına kadar gösterdiği hassasiyet hepimizin gözlerini yaşarttı. Allah herkese razı olsun inşallah bu zor günleri de hep birlikte atlatacağız" diye konuştu.

Harun Öztürk isimli madenci de, "Yaralıları çıkarmak için gidiyoruz, Allah yardımcımız olsun" şeklinde konuştu.