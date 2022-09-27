Zonguldak’ta kuaför ve güzellik merkezi işletmecisi Aygül Yılmaz huzurevinde sakinlerinin hem saçını kesti hem de sohbet etti. Uygulamadan memnun kalan huzurevi sakinleri gönüllü kuaföre teşekkür etti.

Zonguldak’ta kuaför ve güzellik merkezi işletmecisi Aygül Yılmaz huzurevinde sakinlerinin hem saçını kesti hem de sohbet etti. Uygulamadan memnun kalan huzurevi sakinleri gönüllü kuaföre teşekkür etti.

Kent merkezinde kuaför ve güzellik merkezi işleten Aygül Yılmaz, sosyal sorumluluk projesi doğrultusunda Merkez Huzurevi’nde kalan yaşlıların saçını kesti. Burada huzurevi sakinleri ile sohbet etme imkanı bulan Yılmaz, meslektaşlarına da çağrıda bulundu.

Sıklıkla sosyal sorumluluk projelerini sürdürmeye gayret ettiğini anlatan Yılmaz, "Bu projelerimizi ara sıra yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar yaşlılarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. İnşallah faydalı oluruz diye düşünüyorum. Bu sosyal sorumluluk projelerinin daha çok gündeme gelip bu işi yapan arkadaşlarımızla beraber el ele vererek yapılmasından yanayım" dedi.

Yaşlıların gönlünü almak, sohbet etmenin kendisini ayrıca mutlu ettiğini ifade eden Yılmaz, "Bu işi severek yapıyorum. Benim tarzım. Keşke hep yapabilsek. Keşke hep yardımcı olabilsek. Onları hiç yalnız bırakmasak. Çok iyiler, sevimliler. Bol bol dua ediyorlar. Sohbet ediyorsunuz. Onları aslında hiç bırakmamak gerekiyor. Özel günlerde de yanlarında olmak gerekiyor. Yaşlılarımızın da gerçekten buna ihtiyacı var. Yapmayacağımız bir şey değil. Mutlaka bütün arkadaşlarımın elinden geldiği kadar yaşlı amcalara, teyzelere yardımcı olmalarını yürekten destekliyorum" diye konuştu.

Yılmaz, sosyal sorumluluk projelerine devam edeceğini sözlerine ekledi.