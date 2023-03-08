Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde gönüllü kadınlar, yurtlarda ve evlerde misafir edilen depremzedeler için kıyafet üretimi yapıyor.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde gönüllü kadınlar, yurtlarda ve evlerde misafir edilen depremzedeler için kıyafet üretimi yapıyor.

Kırıkkale’de Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında ve bazı vatandaşların evlerinde misafir edilen depremzedeler için kıyafet üretimleri devam ediyor. Yahşihan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü atölyelerinde bir araya kadınlar, depremzede vatandaşların giyim ihtiyaçları için her yaş grubuna göre kıyafet üretiyor. Kadınlar, haftanın 5 günü gönüllü olarak olarak mesai yapıyor.

Yahşihan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sebahat Gültekin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada; acil ihtiyaç olarak üretilen polar, battaniye, eşofman, pantolon, şal üretimi yapılarak bölgeye gönderildiğini söyledi.

KYK yurtlarında ve evlerde misafir edilen depremzedeler için üretim yaptıklarını ifade eden Gültekin, "Psikososyal kursları açmak için sık sık KYK yurtlarını ziyaret ettiğimizde gördüğümüz şu oldu ki, ihtiyaçları nispetinde şu an için çocuklara yönelik pijama eşofman takımı, bayanlara yönelik de etekler üretiyoruz. Bu üretimleri ihtiyaç olduğu süreçte de devam ettireceğiz" diye konuştu.

Kırıkkale’ye gelen depremzedeler için kursiyerler ile birlikte kıyafet üretim çalışmalarının devam ettiğini belirten el sanatları öğretmeni Kübra Tosun, "İstek duyulan pijama, eşofman takımları, kışlık yelekler, artan kumaşlardan değerlendirdiğimiz minderler, etekler bayanlar için. Bu tür ürünler yapmaktayız. İhtiyaç duyulduğu zamanda biz her zaman desteğe hazırız. Kursiyerlerimizin ve depremzedelerinde Kadınlar Günü’nü kutluyorum. İnşallah önümüzdeki günler daha güzel Kadınlar Günü yaşarız" dedi.