Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ve Alman İşbirliği Kurumu (GİZ) ile 2020 yılında başlatılan ‘Gönüllü İtfaiyecilik’ projesin de Erzin pilot ilçe seçildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ve Alman İşbirliği Kurumu (GİZ) ile 2020 yılında başlatılan ‘Gönüllü İtfaiyecilik’ projesin de Erzin pilot ilçe seçildi.

Kentte yaşanan yangınları en aza indirmek ve daha hızlı müdahale edebilmek amacıyla başlatılan proje de, Erzin’de düzenlenen tören eşliğinde 10 itfaiye römorku ve 30 gönüllü itfaiyeci sertifikalarını alarak projeye katıldı. Böylece il genelinde gönüllü itfaiyeci sayısının 118’e ulaştığı belirtildi.

Yapılan konuşmaların ardından gönüllü itfaiyecilere katılım sertifikası verildi ve bir tatbikat gerçekleştirildi.

Törene, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Erzin Kaymakamı Osman Demir, HBB Başkan Vekili Murat Hayzaran, Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, (GİZ) Erzin temsilcisi Yağmur Acıoğlu, HBB İtfaiye Daire Başkanı Özer Gövce, HATSU İnsan Kaynakları Daire Başkanı Metin Savaş, gönüllü itfaiyeciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.