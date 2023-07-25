Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından, 24 Mart 2022 tarihinde yürürlüğe giren ‘Gönüllü İtfaiyecilik Yönergesi’ çerçevesinde Menteşe, Fethiye ve Bodrum ilçelerinden gelen talepler istikametinde toplam 75 kişiye eğitim verildi. Eğitimler sonrasında düzenlenen törende Gönüllü İtfaiyecilerin sertifikaları verildi.

Haftada 40 saat eğitim verildi

Düzenlenen törene Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Belediye Meclis üyeleri ve gönüllü itfaiye erleri katıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından 39’u kadın, 36’sı erkek olmak üzere gönüllülere her grup için; 5 gün ve günde 8 saat olmak üzere 40 saat eğitim verildi.

Gönüllüler Muğla İtfaiyesi uzman eğitmenleri tarafından; iki gün yangın ve su baskınları, iki gün ipli erişim ve bir gün de ilkyardım konularında detaylı bir eğitim sürecine tabi tutuldu. Eğitimlerde teorik ve uygulamalı alanlarda performans değerlendirmesinden geçirildikten sonra yazılı sınava tabi tutuldular. Sınavdan başarıyla geçen Gönüllülere İtfaiye Daire Başkanlığının gönüllü ekibine dâhil edildi. Gönüllü itfaiyeciler beden işçisi, doktor, hemşire, mimar, öğretmen, dans eğitmeni ve psikologdan oluşuyor.

Başkan Gürün: “Gönüllü itfaiyecilerimizi kutluyorum”

Gönüllü itfaiyeci olmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “Muğla olarak idealimiz olan konularda biraz olsun katkı yapabilmek, bazı konularda da öncü olabilmek bizi çok keyiflendiriyor, gururlandırıyor. Devamlı eğitilerek kendisini geliştiren her türlü gayreti zarf ediyoruz. Her çeşit meslek grubundan arkadaşımız burada insiyatif gösterip görev almış durumda. Bunlar devam edeceğiz ve sayılarını artıracağız. Sayı 75, önemli ama hiçbir zaman yeterli değil. Bunu daha çok büyük bir organizasyon ile birlikte yapacağız. Muğla itfaiyesine lütfen güvenin. Biz olabilenin en iyisini yapıp halkımızı en iyi şekilde bulundukları yerde emniyetle yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Gönüllü itfaiyecilik kursuna katılan kursiyerler eğitim sürecinin 5 gün sürdüğünü, her gün 8 saat eğitim aldıklarını ve özenle ve titizlikle eğitim verildiğini söylediler. Eğitimlerde ilkyardım, tırmanma, yangın söndürme gibi yangın öncesi ve sonrası yapılabilecekler konusunda eğitim aldıklarını açıkladılar.