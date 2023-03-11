Bunlar da ilginizi çekebilir

Asrın feleketinde 20 yakınını kaybetmesine rağmen deprem bölgesinde görev yapan,bölgeden yeni dönen Bartın il Müftüsü Ömer Keskin’in de aralarında bulunduğu uğurlama etkinliğinde, görevli imamlar vatandaşların dualarıyla uğurlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu ağır hasar illerin başında gelen Adıyaman’a aralarında Bartın’ın Ulus ilçe Müftüsü Mahmut Yeğin ve vaiz Turgay Bayram’ın bukunduğu 15 kişilik İmam Hatip ve Kur’an kursu hocaları dualarla uğrulandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.