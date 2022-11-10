Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan Mesai Dışı Poliklinik Hizmetleri Burdur Devlet Hastanesi’nde uygulanmaya başlandı. Dahiliye, Çocuk Hastalıkları, Kadın Doğum ve Göz Hastalıkları polikliniklerinde başlayan uygulama mesai saatleri içinde farklı sebeplerden dolayı hastaneye gelemeyen vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan Mesai Dışı Poliklinik Hizmetleri Burdur Devlet Hastanesi’nde uygulanmaya başlandı. Dahiliye, Çocuk Hastalıkları, Kadın Doğum ve Göz Hastalıkları polikliniklerinde başlayan uygulama mesai saatleri içinde farklı sebeplerden dolayı hastaneye gelemeyen vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı.

Burdur İl Sağlık Müdürü Sırrı Şenbayram uygulama ile ilgili yaptığı açıklamada; “İlimizde geçtiğimiz hafta itibarıyla Bucak Devlet Hastanesi’nde ve Gölhisar Devlet Hastanesi’nde, bu hafta itibarıyla Burdur Devlet Hastanesi’nde Mesai Dışı Çalışma uygulamamış başladı. Bu uygulama çerçevesinde uzman hekimlerimiz gönüllü olarak hastalarımıza 17.00-19.00 saatleri arası Burdur Devlet Hastanesinde poliklinik hizmeti vermekteler. Bu hizmette biz vatandaşımızdan gelen talepleri daha etkin biçimde karşılamayı, daha nitelikli bir sağlık hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Pandemiden sonra çok fazla talep oldu hastanelerimizde. Çünkü kapanma dönemlerinde yeterince başvuru olmadığından dolayı. Bu talepleri karşılamak adına ek önlemler almamız gerekiyordu. Bu önlemlere burada hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız gönüllü olarak katılmayı kabul ettiler ve şu an da Burdur Devlet Hastanemizde Kadın Doğum, Dahiliye, Çocuk Hastalıkları ve Göz Hastalıkları polikliniklerimizde bu hizmetleri sunmaktayız. Bu bölümler ve hekimler aylık olarak değişebilmekte. Bunları biz Sağlık müdürlüğümüzün ve hastanelerimizin sosyal medya hesaplarından vatandaşlarımızla paylaşacağız. Vatandaşlarımız randevu sistemimizi kullanarak (MHRS, Alo 182) randevu alarak buraya gelebilirler” dedi.

Mesai saatleri içerisinde randevu alamayan hastalar tarafından bu uygulamaya ilgi büyüktü. İşlerinden dolayı, çocukları okulda olduğu için mesai saatlerinde gelemeyen hastalar bu uygulamayla rahat bir şekilde poliklinik hizmeti alabildiler.