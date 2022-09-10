Gönüllü işçiler tarafından Eskişehir’de kurulan Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği, okulların açılmasına sayılı günler kala ihtiyaç sahibi minik öğrencilere kırtasiye malzemesi yardımı yapmaya devam ediyor.

Gönüllü işçiler tarafından Eskişehir’de kurulan Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği, okulların açılmasına sayılı günler kala ihtiyaç sahibi minik öğrencilere kırtasiye malzemesi yardımı yapmaya devam ediyor.

İhtiyaç sahiplerine yardım faaliyetlerini sürdüren Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği, kapı kapı dolaşarak insanlara derman oluyor. Dernek üyeleri hazırladıkları çanta, defter ve kalem gibi okul ihtiyaçlarını tek tek evlere giderek minik kalplere teslim etti. Konu ile ilgili görüşlerini paylaşan Eskişehir Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Önder Kaya, yardımlar sayesinde birçok çocuğun kalbine dokunduklarını belirterek, “Aile takiple 2 bine yakın kayıtlı ihtiyaç sahibi aileye periyodik hayati yardımlar yapmaktayız. Ailelerimize sürekli ve hayati yardımlar yaparak onların zorlu yaşam mücadelelerine destek oluyoruz. Okulların açılmasına yakın çok fazla kırtasiye malzemesi talebi aldık. Yönetim olarak “Okula Destek Kampanyası” başlatmaya karar verdik. Her ay 400’den fazla aileye erzak kolisi yardımı yapmaktayız. Kurumsal bakış açımız gereği bu yardımlarımızı aksatmadan ihtiyaç sahibi çocuklara da ulaştırmak istiyoruz. Derneğimizin teması tamamen çocuklar. Sınıfta, boş masada defteri kalemi olmadan oturan bir çocuğu düşünemiyoruz. Bu sebeple elimizden geldiğince çabalayarak yardım talep eden ailelere ulaşmak, çocuklara çanta ve kırtasiye malzemelerini vermek istiyoruz. Çanta, 2 adet defter, 3 adet kalem, silgi, kalemtıraş, hikaye kitabı ve cetvel gibi temel kırtasiye malzemelerinin bulunduğu bu kampanyamıza dileyen herkes dernek resmi hesaplarımıza bağışta bulunarak bir çocuğun daha boynunun bükülmesini engelleyebilir. İlgi gösteren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.