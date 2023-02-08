Eskişehir’de gönüllü işçiler tarafından kurulan Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında yardım seferberliği başlattı.

Eskişehir’de gönüllü işçiler tarafından kurulan Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında yardım seferberliği başlattı.

Yapılan yardım faaliyeti hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Önder Kaya, “Ülkemizde yaşanılan deprem felaketi gerçekten hepimizi çok üzdü ve neler yapabiliriz diye yerimizde duramadık. Valiliğimiz başlatmış olduğu “Türkiyem Geçmiş Olsun” yardım kampanyasına destek olmak amacıyla fabrikamızda toplanan mont ve kıyafet yardımlarının yanı sıra su, kavanoz maması, meyve suyu, konserve gıda, bebek maması, bebek bezi ve battaniyelerden oluşan yardım tırımızı Valilik İl sosyal Yardımlaşma Vakfının yönlendirmesiyle deprem bölgesine teslim etmek üzere yola çıkardık. Rabbim milletimizi ve ülkemizi her türlü afetlerden korusun. Ölmüşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor ve bu yardım tırımızın çok kısa sürede dolmasına vesile olan 1’inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü çalışanlarına, gönüllü üyelerimize ve tüm hayırseverlere teşekkür ediyoruz. Gerçekten gün birlik günü. İlimiz Sosyal Yardımlaşma Vakıf çalışanlarının gayretlerine de şahit olduk. Allah onlardan da razı olsun. Tüm Türkiye’nin başı sağolsun” dedi.