İstanbul Esenyurt Belediyesi, "Gönüllü Geri Dönüş" projesi kapsamında ülkelerine dönmek isteyen 54 Suriyeliyi sınıra gönderdi.

İstanbul Esenyurt Belediyesi, "Gönüllü Geri Dönüş" projesi kapsamında ülkelerine dönmek isteyen 54 Suriyeliyi sınıra gönderdi.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler ile çalışma yürüten Esenyurt Belediyesi ‘Gönüllü Geri Dönüş’ projesi kapsamında başvuru yapan 38’i yetişkin 26’sı çocuk olmak üzere 54 Suriyeliyi, otobüsle sınır bölgelerine gönderildi. Ülkelerine geri dönen Suriyeliler için uğurlama töreni düzenlendi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından uğurlanan Suriyeliler Halep, Şam, İdlip ve Afrin’e geçecek.

’54 kişiyi gönderiyoruz’

54 Suriyeli vatandaşı ülkelerine gönderdiklerini dile getiren Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Esenyurt’un birçok sorunu var. Bunlardan biri de maalesef yurtdışından çokça göç aldı. Bu göç sorunu burada kalmak isteyen vatandaşlarımız açısından disiplin ediyoruz. Aynı zamanda burada yaşama tutunamayan ülkelerine dönmek isteyen vatandaşlarımıza aracılık ediyoruz. Onların memleketlerine gitmesi için otobüs tahsisi yapıyoruz. Bu yıl içindeki ikinci kafilemiz çok hızlı bir şekilde devam ediyordu. Pandemi biraz zayıflattı. Bugüne kadar toplam Esenyurt Belediyesinin organize ettiği 3 binin üzerinde vatandaşımızı evlerine geri gönderdik. Artık bu organizasyon İstanbul’un birçok yerinde yankı buldu ve başka ilçelerden de talep geliyor. Onları da ilave ediyoruz. Bugün toplam 54 kişiyi gönderiyoruz. 38’i erişkin 26’sı da çocuk misafirlerimiz olmak üzere toplam 54 kişiyi ülkelerine geri gönderiyoruz. Otobüsle gönderdiğimiz vatandaşlar sınırı geçiyorlar. 5 yıl boyunca Türkiye’ye dönmeme garantisi vererek sınır dışına çıkıyorlar. Biz sadece sınır dışına eşlik ediyoruz. Sınırdan sonra Kızılay’ın eşliğinde onların önerdiği yol çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti görevlileri tarafından güvenli bölgeye kadar götürülüyorlar " diye konuştu.