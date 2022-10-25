Gençlik merkezleri 2022-2023 yılı değerlendirme, istişare ve planlama toplantısı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş başkanlığında yapıldı.

Gençlik merkezleri 2022-2023 yılı değerlendirme, istişare ve planlama toplantısı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş başkanlığında yapıldı.

GSB Adıyaman Yurdu Konferans Salonunda yapılan değerlendirme toplantısına hizmet müdürleri, gençlik merkezi müdürleri, şube müdürleri, ilçe müdürleri, yurt müdürleri, gençlik liderleri ve gönüllü gençlik lideri katıldı.

Toplantıda Konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, gençlik merkezlerinde gençlerin ilgi ile ihtiyaçları çerçevesinde ve talepleri doğrultusunda serbest zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı olduklarını söyledi.

Müdür Keleş, “Gençlerin sosyal ve kişisel gelişmelerine katkıda bulunmak, sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlere yönlendirmek, gençlere rehberlik ve danışmanlık yapmak, zararlı alışkanlıklara karşı onları bilinçlendirmek amacıyla her türlü faaliyet düzenleniyor.

Gençlik bizim en büyük gücümüz, gençlik bizim en büyük inancımız ve umudumuz. O yüzden gençlerimizle birlikte çalışmak, gençlerimizle birlikte üretmek bizim felsefemiz, yol haritamız. Adıyaman’da 3 gençlik merkezi, 7 genç ofis ile ilimizde 38 binden fazla gence sosyal ve sportif faaliyetler düzenliyoruz. Gençlerimizin vakitlerini dolu dolu geçirdikleri her türlü donanıma sahip olan, gençlik merkezlerimizde ve genç ofislerimizde gençlerimiz tamamen ücretsiz olarak kurslara katılıyor ve bütün imkanlardan faydalanabiliyor. Ben ilimizdeki bütün gençlerimizi ‘Gençlik merkezimizde sen varsın’ sloganı ile gençlik merkezlerimize davet ediyorum” diye konuştu.