Gençlik Merkezi Gönüllü gençleri, Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün toplantı salonunun ardından fuaye alanı ve Bahçeşehir Konuralp Gazi Gençlik Merkezi giriş tüneli projelerini İsa Yazıcı’ya sundular. Yazıcı ile fikir alışverişinde bulundular.

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