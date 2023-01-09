Amasya’nın Taşova ilçesinde Gençlik Merkezindeki gönüllü gençler bir köy okuluna giderek çocuklara palyaço sürprizi yaptı.

Amasya’nın Taşova ilçesinde Gençlik Merkezindeki gönüllü gençler bir köy okuluna giderek çocuklara palyaço sürprizi yaptı.

Uluköy Şehit Komiser Mustafa Düzgün İlkokuluna giden gönüllü gençler, palyaço kıyafetleri giyerek çocuklara sürpriz yaptı. Palyaçoları karşısında gören öğrenciler hem şaşırdı hem de sevindi. Gençler, okulun bahçesinde birlikte ip atlayıp geleneksel oyunları öğrettikleri çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

İlçedeki bütün köy okullarında öğrenim gören çocuklara benzer sürprizler yapacaklarını belirten Taşova Gençlik Merkezi gönüllüsü Talha Şahin, “Bugün burada ilkokul öğrencileriyle beraber geleneksel oyunlarımızı oynadık. Çeşitli parkurlar, halat çekme, ip atlama gibi, etkinliklerimiz yapıldı. Anasınıfı öğrencilerin bir talebi olmuştu bizden. Palyaço görmek istiyorlardı. Biz onu da bugün yerine getirdik” diye konuştu. Mutlu bir gün geçiren çocuklar, gönüllü gençlere teşekkür etti.