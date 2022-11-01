DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, gönüllü olarak yalnız yaşayan bir kadının evinde temizlik etkinliği gerçekleştirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, gönüllü olarak yalnız yaşayan bir kadının evinde temizlik etkinliği gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, gönüllü olarak harika bir proje başlattı. ’Yalnız değilsiniz’ adı verilen proje çerçevesinde, yalnız yaşayan kadınların evleri ziyaret ediliyor. Bu çerçevede Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün de destek verdiği proje çerçevesinde belirlenen yalnız yaşayan kadınlar ziyaret edildi.

İlk olarak ev temizliğini yapan gönüllü gençler daha sonra evin ihtiyaçlarını giderek yemek yapıp ev sahibi ile sohbet etmeyi ihmal etmedi.