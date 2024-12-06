Aydın’ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri ile bir araya gelen gönüllü gençler, çevre temizliği yaparak farkındalık oluşturdu.

Dünya Gönüllüler Günü çerçevesinde merkez Efeler ilçesinde farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleriyle bir araya gelen Aydın Gençlik Merkezi gönüllüleri, jandarma sosyal tesisleri ile üniversite arasında kalan yolda çevre temizliği yaptı. Doğaya çöp atılmaması gerektiğine dikkat çekilen etkinlikte jandarma ve gençler el ele vererek yoldaki çöpleri topladı. Yaklaşık 1 saat süren etkinlikte 20 torba çöp toplanırken, doğanın korunması için duyarlılık çağrısı yapıldı. Çevre temizliği bilincinin artırılması gerektiğinin vurgulandığı etkinlik sonunda doğayı koruma konusunda herkesin çevreyi koruması gerektiği hatırlatıldı.