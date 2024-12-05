Ağrı Diyadin Gençlik Merkezi gönülleri ilkokul öğrencileriyle çeşitli oyunlar oynadı.

Gençlik merkezi liderleri ile gönüllü gençler, ilçeye bağlı Hüseyin Öner İlkokulu bahçesine kurdukları mobil stantlarda öğrencilerle oyun oynadı.

Görevli gençlik liderleri ve gönüllüler, parkur oluşturarak öğrencilerle eğlendi

Görevli gençlik lideri Tuğba Hacıömeroğlu, öğrencilerinin birçoğunun ilk defa deneyeceği farklı oyun ve eğlence sporlarından oluşan bir etkinlik hazırladıklarını söyledi etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.