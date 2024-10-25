MUŞ (İHA) – Muş’un Varto ilçesindeki Gıyasettin Bingöl Meslek Yüksekokulu bünyesinde çalışmalarını yürüten Varto İyilik Topluluğu gönüllüleri, köy okullarını ziyaret ederek çocukların eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor.

20 üniversite öğrencisi, en ücra köylere giderek okullardaki çocuklarla oyunlar oynayarak patlamış mısır eşliğinde sinema keyfi sunuyor. Palyaço kıyafeti giyen üniversite öğrencileri, gün boyunca sınıfta ve okul bahçesinde şarkılar eşliğinde köy çocuklarıyla unutulmaya yüz tutmuş eski çocuk oyunları da oynuyor.

5 yılda 5 bin öğrenciye ulaşan gönüllüler, son olarak Yılanlı köyünde yüzlerini boyadıkları köy çocuklarının eğlenceli vakit geçirmesini sağladı.

Varto Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi ve İyilik Topluluğu Danışmanı Murat Kaymaz, “Varto Gıyasettin Bingöl Yüksekokulu bünyesinde var olan Varto İyilik Topluluğu gönüllü öğrencileri ile beraber Yılanlı köyündeyiz. Bu köyde sıcak ve güzel havada öğrenci kardeşlerimiz ile bir araya geldik. Gönüllü olan öğrencilerimiz ile beraber her yıl düzenli olarak köy okullarını ziyaret etmekteyiz. Okulun sadece duvarlar arasında bir eğitim yuvası olmadığını, eğitimin toplumla kaynaşmak, topluma, öğrencilere, hayata dokunmak olduğunu hem kendi öğrencilerimiz açısından hem de köyde yaşayan kardeşlerimiz açısından bunu göstermek amacıyla bugün buradayız. Bugün Yılanlı köyünde öğrencilerimizle beraber nostaljik bir sinema keyfi yaşatmak istedik. Mısır patlattık. Bir gişe kurarak çocuklarımıza unutamayacakları bir an yaşatmak istedik. Gönüllü üniversite öğrencilerimiz ile beraber oyunlar oynayarak, ip atlayarak, top oynayarak onlara güzel anı yaşatmak istedik” dedi.

Gönüllü gençlerden Rihan Üles ise köy çocuklarının eğlenceli vakitler geçirmesi için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, “Varto İyilik Topluluğu olarak bugün Yılanlı köyüne geldik. Çocukları ziyaret edip onlarla eğlenceli vakitler geçirdik. Film izlettirdik, oyunlar oynadık. Çocuklar gönüllerince eğlendi” ifadelerini kullandı.

Yılanlı Köyü İlkokulunda eğitim öğretim gören çocuklardan Musa Sidar Arslan da, “Bugün abilerimiz ablalarımız Varto’dan bizim için gelmişler. Oyunlar oynadık, zaman geçirdik, top oynadık. İlk kez sinema izledik. Bize mısır ikram ettiler. Çok memnun olduk, geldikleri için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.