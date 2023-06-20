Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim Şube Birimi, toplumsal dayanışmayı artırmak ve sosyal etkileşimi desteklemek amacıyla Afyonkarahisar Açık Kadın Cezaevi’nde anlamlı bir etkinlik düzenledi. Gönüllü gençlerle birlikte kadın mahkumlarla bir araya gelindi.

Etkinlik çerçevesinde müzik konseri düzenlenerek hem kadın mahkumlar hem de çocuklar için mutlu bir ortam oluşturuldu. Müzik eşliğinde yapılan etkinlikler, hem moral ve motivasyon sağlamayı hem de katılımcıların birbirleriyle etkileşim kurmalarını amaçladı. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, etkinlik sırasında emeği geçen bütün personeli tebrik etti ve teşekkürlerini iletti. Kasapoğlu, toplumun tüm kesimlerinin bir araya gelerek sosyal dayanışmayı güçlendirmenin önemine vurgu yaparak, böyle etkinliklerin devam edeceğini ifade ederek şunları söyledi: “Bu tür etkinlikler, toplumun farklı kesimlerinin bir araya gelerek dayanışma içinde olmasını ve birbirlerine destek olmasını sağlayan önemli adımlardır. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün bu tür etkinliklere devam etmesi, toplumun tüm bireylerinin dahil edildiği bir sosyal uyumun oluşturulmasına şüphesiz ki çok olumlu bir şekilde katkı sağlayacaktır”