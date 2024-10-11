Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir ilkokula giden gönüllü gençler, ellerine aldıkları fırçalarla okulu renklendirdi.

Aydın’da imkanlarıyla yeni cazibe merkezi haline gelen gençlik merkezleri, sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetleri ile gençlerin gözdesi olmaya devam ederken, yürütülen sosyal sorumluluk projeleri de devam ediyor. Bu çerçevede bir araya gelen gençlik liderleri, eğitmenler ve gönüllü gençler Umurlu Atatürk İlkokulu’nu ziyaret etti. Öğrencilerin daha güzel bir okul bahçesine sahip olması için kolları sıvayan gençler, ellerine aldıkları fırça ve boyalarla bahçe duvarlarını ve merdiven basamaklarını renklendirdi.