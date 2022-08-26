Sivas’ta hiç tanımadıkları kişilere ait mezar taşlarındaki silinmiş isimleri tek tek elleriyle yeniden yazan gönüllü gençler yaptıkları bu hareketle takdir topaldı.

Sivas’ta hiç tanımadıkları kişilere ait mezar taşlarındaki silinmiş isimleri tek tek elleriyle yeniden yazan gönüllü gençler yaptıkları bu hareketle takdir topaldı.

Sivas Gençlik Merkezine bağlı gençler yaptıklarıyla gönülleri fethetti. Kent merkezinde yaşayan gençler, Yukarı Tekke mezarlığında silinmiş ve okunması güç olan isimlerin yazılı olduğu mezar taşları için kolları sıvadı. İlk etapta 100’e yakın mezar taşındaki okunması zor olan isimleri tek tek temizleyip yeniden yazdı. İsimleri daha kolay okunabilir hale getiren geçler yaptıklarıyla takdir topladı.

“Bahçe değil, gönlü temizler”

Sivas Gençlik Merkezinde Gençlik Lideri olarak görev yapmakta olan Mehmet Sefa Demirkan, “Bugün burada yaklaşık 15 gencimizle beraber, mezar taşlarında silinen isimleri tekrar boyama etkinliği yapıyoruz. Gençlerimizin tamamı bu işe gönüllü olarak katılıyorlar. Gençlik merkezinde birçok faaliyet yapıyoruz. Bugün yaptığımız faaliyette bunlardan bir tanesi oluyor. Küçüklüğümde okuduğum beni çok etkileyen bir söz vardı. ‘Gönüllü yardım bahçe değil, gönlü temizler’ diyordu. Aslında bugün burada gençlerimizin yaptığı bu çalışma ile onların manevi anlamda huzura erdiği ve mutlu oldukları, karşılıksız hiç tanımadığı insanlara yardım etmeleri, iyilikte bulunmaları bu şekilde de gençlerimizin manevi anlamda huzur ve mutluluğu yaşamalarını sağlıyoruz” dedi.

3 saatte 100’e yakın mezar taşını boyadılar

Demirkan, 3 saatte 100’e yakın mezar taşını boyadıklarını belirterek, “Arkadaşlarımızın yeleklerinde gönüllü oldukları belirli, buradan geçen insanlar bizleri bu işi yaparken görüyorlar. Kendi yakınlarının da mezar taşlarını boyadığımız insanlarla karşılaşabiliyoruz. Gençlerimiz kadar onlarda çok mutlu oluyorlar. Gönüllülük esasına dayalı yaptığımız için gençlerimizi ve bizi gören insanlar çok mutlu oluyorlar. Bizim gençlik merkezimizde gönüllülük ekiplerimiz var. Faaliyetlere farklı arkadaşlarla katılıyoruz. Faaliyeti planladığımız saat de hangi arkadaşlarımız müsaitse etkinliği o arkadaşlarla gerçekleştiriyoruz. Sivas’ta 2 bin kişilik gönüllü olan arkadaş ekibimiz var. Birçok faaliyette bu ekiplerimizle paylaşıyoruz. Yaklaşık 3 saatlik bir zaman diliminde 100 kadar mezar taşı boyuyoruz. Geçtiğimiz haftalarda da boyama yaptığımız mezar taşları var. Biz bu insanları hiç tanımıyoruz. Umarım o insanlar mezarları ziyaret ettiklerinde mezar taşlarının boyandığını görürler” şeklinde konuştu.

“Hiçbir karşılık beklemiyoruz”

Yaptıkları işten dolayı gurur duyduğunu belirten Mehmet Şahin, “Bugün gönüllülük faaliyeti çerçevesinde mezar taşlarını boyamaya geldik. Hem insanların okuyabilmesi, hem de hayır amaçlı bu işi yapıyoruz. Gençlik merkezine bağlı gönüllülük faaliyeti adı altında gerçekleştiriyoruz. Hiçbir karşılıkta beklemiyoruz. Karşılıksız iyilik yapmak hem bizi gururlandırıyor, hem de mutlu ediyor. İnsanlardan aldığım tepkiler de ayrı bir sevinç kaynağımız oluyor” dedi.