Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen ’AnadoluyuzBİZ’ projesi çerçevesinde Uşak ilinden 42 gönüllü genç Muğla’ya geldi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 13-16 Temmuz 2023 tarihleri arasında Uşak’tan AnadoluyuzBİZ Projesi çerçevesinde Muğla’ya gelen gönüllü gençler, ilk olarak Menteşe Turgutreis Yurdunda kalan depremzede çocuklar ile birlikte çeşitli etkinlikler düzenledi. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde gençler ile bir araya gelen Muğla Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Münir Özalp, "Öncelikle Muğlamıza hoş geldiniz. Bu tür sosyal sorumluluk projelerinde sizin gibi gençlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. 4 gün boyunca sizler için çok geniş bir program hazırladık. Süreçte sizlere gençlik liderlerimiz, yurt eğitim sorumlusu ve koordinatörlerimiz eşlik edecekler. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyor, cennet Muğla’mıza tekrar hoşgeldiniz diyor, güzel bir beraberlik biriktireceğiniz, unutamayacağınız bir program olmasını diliyorum" dedi.

Proje çerçevesinde gönüllü gençler, Yatağan Stratonikeia Antik Kentine tarihi bir gezi düzenleyerek ardından Bodrum’da bir sosyal sorumluluk projesi olan kıyı çevre temizliği yaparak, kültürel gezi düzenleyecek. 15 Temmuz Cumartesi gününe, Ula Göletinde sabah sporu ile başlayacak olan gençler, Şehitlik ziyaretinde bulunup, Kötekli Gençlik Merkezinde Kuş Yemlikleri Atölyesine katılacaklar ve öğleden sonra Marmaris’te Sahil temizliği etkinliği yaparak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine katılım sağlayacaklar.

Projenin son günü Menteşe’de ki tarihi ve kültürel değerleri tanıyacak olan gençler, Ula Akyaka’da ki çevre temizliği ile farkındalık oluşturacak.