M.Ö. 4. yüzyılda kurulan ilk planlı şehir olarak bilinen ve Anadolu’nun Pompeisi olarak nitelendirilen Priene Antik Kenti, 2 metre kalınlığındaki taş duvarları ve savunma stratejileriyle de dikkat çekerken, Aydın Gençlik Merkezi’nin gönüllü gençleri de bölgede tarihi bir yolculuğa çıktı.

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın’ın, Söke ilçesinde bulunan ve ilk planlı şehir olma özelliği taşıyan Priene Antik Kenti, savunma stratejisiyle de dikkat çekiyor. 2018 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne dahil olmasının ardından tanınırlığını arttıran Priene Antik Kenti, İtalya’da bulunan Pompei Antik Kenti’ne olan benzerliğiyle de ‘Anadolu’nun Pompei’si olarak nitelendiriliyor.

Modern şehrin ilk örneklerini de barındıran antik kenti gezen Aydın Gençlik Merkezi’nin gönüllü gençleri de tarih dolu bir gün geçirdi. Tarihi kenti gezen gençler, hem Aydın’ı daha yakından tanıma fırsatı buldu hem de Aydın’ın kültür tarihi hakkında bilgi sahibi oldu. Athena Tapınağı, Tiyatrosu, Demeter Tapınağı, Zeus Tapınağı, Gymnasion, Mısır Tapınağı, Kilisesi ve konut alanları gibi bir çok yapıyı içinde bulunduran antik kent gezisinin ardından gençler, yine Söke ilçesindeki tarihi Rum köylerinden biri olan Doğanbey Köyü’nü de ziyaret etti. Özellikle üniversite okumak için Aydın’a gelen gençlerin şehri tanıması adına önemli olan gezilerin devam edeceği öğrenilirken, konu ile ilgili Aydın Gençlik Merkezi’nden yapılan açıklamada “Genç Ofis olarak üniversitemizin dağcılık topluluğu ve gönüllü gençlerimiz ile Priene Antik Kenti’ni ve tarihi Doğanbey Köyü’nü ziyaret ettik” ifadeleri yer aldı.