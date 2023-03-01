Gaziantep’teki evi ağır hasar alan, depremden iki küçük kızı ile balkondan atlayarak kurtulan Nursel Dede, yeni bir hayat kurmak için İzmir’e göç etti. Bir gönüllünün kendilerine evini açtığını ve bir yıllık kirayı almayacağını söyleyen Dede, "Allah ondan razı olsun. İzmir’de yeni bir hayat kuracağız" dedi.

Gaziantep’teki evi ağır hasar alan, depremden iki küçük kızı ile balkondan atlayarak kurtulan Nursel Dede, yeni bir hayat kurmak için İzmir’e göç etti. Bir gönüllünün kendilerine evini açtığını ve bir yıllık kirayı almayacağını söyleyen Dede, "Allah ondan razı olsun. İzmir’de yeni bir hayat kuracağız" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depreme Gaziantep İslahiye’deki evinde iki küçük kızı ile yakalanan 42 yaşındaki Nursel Dede, çocukları Rabia (4) ve Rana Masal (2) ile birlikte İzmir’deki ablasının yanına geldi. Ev desteği için İzmir Büyükşehir Belediyesine müracaat eden Dede, bir gönüllünün bir yıllık kira almadan evini tahsis etmesiyle büyük mutluluk yaşadı. Menemen ilçesindeki yeni evine yerleşmek için gün sayan Dede, depremin yaşattığı acıları unutmaya çalışıyor.

"Hala çok korkuyoruz"

Depremin, uyumaya hazırlanırken meydana geldiğini söyleyen Dede, "Deprem olduğu sırada uyanıktım. Tam yatmaya hazırlanırken sallanmaya başladık. Deprem giderek şiddetlendi. Çekyatın üzerine fırladım. Eşim yurt dışında çalışıyordu. Evde sadece iki kızım ve ben vardım. Komşuların yardımı ile çocuklarımla birliktelik birinci kattaki balkonumuzdan atladık. Binamız ağır hasar aldı. Eşyalarımız evde kaldı ama canımızı kurtardığımız için şükrediyorum. Yanımızdaki binalar çöktü. Hala çok korkuyoruz. En ufak bir sallantıda deprem olacak sanıyoruz. Çocuklarımda da çok büyük bir korku var. Henüz psikolojik bir destek almadık. Çocuklarımın psikolojik destek almasını istiyorum" diye konuştu.

Yeni evine yerleşecek

Depremin ardından bir süre Islahiye’de kaldıklarını, ardından İzmir’e geldiklerini belirten Dede, "Memleketimizde kalamadık. İzmir’e göç etmek zorunda kaldık. Şu an ablamın yanında kalıyoruz. Ev desteği için belediyeye müracaat ettik. Bir gönüllü Menemen Ulukent’teki evinin bir yıllık kirasını almayacakmış. Allah ondan razı olsun. Kendisiyle henüz tanışamadık ama en kısa zamanda tanışacağız inşallah. İzmir’de yeni bir hayat kurmak istiyoruz. Kendimizi toparlayana kadar destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.