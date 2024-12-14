Denizli’de Pamukkale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından tarımsal üretimin önemli bir parçası olan ağaç budama ve aşılama tekniklerinin öğretilmesi amacıyla kurs düzenlendi. Kursu başarıyla tamamlayan gönüllüler, öğrendikleri tekniklerle kentin farklı noktalarında budama ve aşılamalar yaptı.

Pamukkale Halk Eğitim Merkezi tarafından tarımsal üretiminin önemli bir parçası olan ağaç budama tekniklerini öğretmek üzere ‘Ağaç Budama ve Aşılama’ kursu düzenlendi. Ağaçları budama tekniklerinin yanı sıra çevre düzenlemesi ve yabani ağaçların meyve veren türlere dönüştürülmesi amacıyla teorik ve pratik bilgiler alan kursiyerler, kursta öğrendiklerini sahada uygulama fırsatı buldu. Tarımla uğraşanların yanı sıra emekliler ve kadınların da yoğun ilgi gösterdiği kursta, gönüllü kursiyerlerin katılımıyla doğal ortamda ağaç budama ve aşılamalar yapıldı.

Sahipli veya sahipsiz ağaçları gönüllü olarak budayan kursiyerler, kendilerini bu imkanı sağlayan Pamukkale Halk Eğitim Merkezine teşekkür etti. Pamukkale Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cengiz Sarıca da emeklilere, ev hanımlarına ve doğayla iç içe eğlenceli vakit geçirmek isteyenleri, çevreye katkı sağlanan bu tür organizasyonlarda yer almaya davet etti.

“Gönüllü arkadaşlarımız ile bütün ağaçları budayıp aşılamak istiyoruz”

Gönüllü arkadaşlar ile birlikte budama işlemleri yaptıklarını ve ilerleyen zamanlarda Mart ayının sonunda ise budanan ağaçların aşılama işlemi için tekrardan geleceklerini belirten Pamukkale Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cengiz Sarıca, “Bugün Pamukkale Halk Eğitim Merkezi olarak budama konumuzun saha çalışmalarındayız. Bugün çok güzel bir iş için buradayız. Ağaçlarımızın budamasını gerçekleştirdik. Şubat ayında veya Mart ayının sonunda ise bu ağaçlarımızı aşılama kurslarına başlayacağız. Gönüllü arkadaşlarımız ile bütün ağaçları budayıp aşılamak istiyoruz. Önümüzdeki yıllarda gıda kıtlığına gidilmesi söz konusu. Bizlerde halk olarak bu konuda elimizden gelenini yapacağız. Halk olarak katkıda bulunmak istiyoruz. Mart ayına geldiğimizde yaklaşık 100 kişi ile birlikte dağlara çıkacağız ve gönüllü olarak aşılamamızı yapacağız. Gelecekte dünya büyük bir gıda kıtlığına girecek. Onun içinde şimdiden vatandaşlar olarak tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Elimizden gelen her şeyi yapacağız” diye konuştu.

“Sahipli veya sahipsiz ağaçları gönüllü olarak buduyoruz”

7 yıldır Halk Eğitim Merkezi’nde usta öğretici olarak çalıştıklarını ve eğitimler sayesinde üretime katkı sağladıklarını düşünen Cennet Çelik, “Tarım dayalı, budama, aşılama, bahçe bakımı kurslarını veriyorum. Bu sayede birçok insana ulaştık. Eğitimlerimiz sayesinde üretimlere katkı sağladığımızı düşünüyorum. Pamukkale Halk Eğitim Merkezi sayesinde birçok insana ulaştık ve elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret gösterdik. Pamukkale ilçemizde bulunana sahipli ya da sahipsiz ağaçları gönüllü olarak buduyoruz ve köylere de talep edildiğinde hizmet vermekteyiz. Arkadaşlarımızla birlikte gönüllü olarak gidiyoruz. Bütün işlemleri gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.