Tepebaşı Belediyesi’nin, vatandaşların doğayla iç içe zaman geçirmesine olanak tanıyan ’Gönüllü Bahçeleri’nin kur’a çekiminde heyecanlı anlar yaşandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kur’a çekimi ile 256 asil ve 40 yedek kullanıcının ismi belirlendi. 24 şehit yakını, gazi ve gazi yakını vatandaşa ise kur’asız olarak bahçe tahsisi yapıldı.

Tepebaşı Belediyesi’nin, vatandaşların doğayla iç içe zaman geçirmesine olanak tanıyan ’Gönüllü Bahçeleri’nin kur’a çekiminde heyecanlı anlar yaşandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kur’a çekimi ile 256 asil ve 40 yedek kullanıcının ismi belirlendi. 24 şehit yakını, gazi ve gazi yakını vatandaşa ise kur’asız olarak bahçe tahsisi yapıldı.

Tepebaşı Belediyesi’nin kent yaşamı içerisinde doğayla insanı buluşturan projesi Gönüllü Bahçeleri, Eskişehirlilerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki Yaşamkent Mustafa Mansız Gönüllü Bahçeleri, Zincirlikuyu Selami Vardar Gönüllü Bahçeleri, Batıkent Hobi Bahçesi ve Yaşamkent İki Eylül Gönüllü Bahçeleri için kur’a çekimi yapıldı. Eskişehir 7. Noteri tarafından gerçekleştirilen kur’a çekilişine 394 emekli, 208 engelli vatandaş ile 24 de şehit yakını, gazi ve gazi yakını başvuruda bulundu. Emekli vatandaşlar arasından 128 asil ve 20 yedek, engelli vatandaşlar arasından da 128 asil ve 20 yedek olmak üzere toplam 256 asil ve 40 yedek isim noter tarafından gerçekleştirilen kur’a çekimi ile belirlendi. 24 şehit yakını, gazi ve gazi yakını vatandaşa ise kur’asız olarak bahçe tahsisi yapıldı.

Tepebaşı Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen kur’a çekilişi ile toplam 52 bin 543 metrekarelik hobi bahçesi, 2024 yılının sonuna kadar talihlilerin hizmetine sunuldu. Kur’aya katılan vatandaşlar da Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.