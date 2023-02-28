Kütahyalı gönüllü avukatlar, Adıyaman’da Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın Deprem Koordinasyon Merkezi’nde görevlerini tamamlayarak Kütahya’ya döndü.

Kütahyalı gönüllü avukatlar, Adıyaman’da Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın Deprem Koordinasyon Merkezi’nde görevlerini tamamlayarak Kütahya’ya döndü.

Kütahya Barosuna bağlı avukatlar geçtiğimiz hafta gönüllü olarak gittikleri deprem bölgesinde görevlerini tamamladılar.

Kaldıkları süre boyunca depremzede vatandaşların hukuki süreçlerini takip eden gönüllü avukatlar, delillerin kaybedilmemesi ve delilerin toplanması konularında vatandaşlara yardımcı oldular.

Ayrıca Kütahya Barosu tarafından baroya bağlı tüm avukatlardan toplanan yardımla alınan iki konteynırı depremzedelere teslim ettiler.

Kütahya Barosu olarak Türkiye Barolar Birliği Deprem Koordinasyon Merkezi tarafından verilen Adıyaman İlindeki görevi tamamladıklarını belirten Kütahya Baro Başkanı Avukat Edip İlkay Sunay, “Gönüllü meslektaşlarımızla birlikte ’Enkaz radar’ uygulaması üzerinden saha çalışmaları, Nakdi ve ayni yardım çalışmaları, hukuki destek ve bilgilendirme olmak üzere görevimizi tamamlamış bulunuyoruz.Kalbimizi ve dualarımızı bizim için artık adı ’Acıyaman’ olan ilimizin cefakar insanlarında ve Adıyaman Barosunun çok kıymetli meslektaşlarında bıraktık” ifadelerini kullandı.

Deprem Bölgesi Adıyaman’da 4 gün boyunca vatandaşlara hukuki bilgi, delil tespiti ve yardımlar noktasında faydalı olmaya çalıştıklarını ifade eden Baro Avukatı Mustafa Mert Özalp, “Kütahya Barosu olarak Adıyaman görevimizi tamamladık. Depremzede vatandaşlarımıza hukuki anlamda elimizden geldiğince yardımcı olduk. Rabbim bizlere bu acıları tekrar yaşatmasın. Rabbim tez zamanda yaraların sarılmasını ve eskisi gibi güzel günlerin yaşanmasını nasip etsin” dedi.

Gönüllü olarak Adıyaman’a giden avukatlar şu isimlerden oluştu; Baro Başkanı Avukat Edip İlkay Sunay, Baro Yönetim Kurulu üyesi Avukat Recep Aydın, Baro avukatları Avukat Ali Kızıltaş, Avukat Mustafa Mert Özalp, Avukat M.Can Öztürk, Avukat Mustafa Tuğrul Aslan ve Avukat Ceyhun Tekdemir.