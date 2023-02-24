Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sonrası Ankara’dan Hatay’a gelen gönüllü aşçılar günde 7 bin 500 kişilik yemek yaparak depremzedelere dağıtıyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sonrası Ankara’dan Hatay’a gelen gönüllü aşçılar günde 7 bin 500 kişilik yemek yaparak depremzedelere dağıtıyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası Hatay, yerle bir oldu. Yardımlar Hatay’a kısa sürede ulaştırılmaya çalışırken Ankara’da yaşayan gönüllü aşçılar ise bir an bile düşünmeden Hatay’a geldi. Depremin ardından boşaltılan dönerci dükkanına yerleşen aşçılar, günlük 7 bin 500 kişiye yemek yaparak dağıtıyor.