Erzurum Gönüllü Anneler Derneği tarafından düzenlenen Hayır Çarşısı etkinliğine vatandaşlar destek oldu.

Hayır Çarşısı etkinliğinin açılışına AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Ak Parti Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın, Ak Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Sayın Cemi İlbaş ve İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan katıldı. Katılımcılar gönül annelerim kendi el emekleriyle yaptıkları ikramları tattı. Gönüllü Anneler Derneği Kurucu Başkanı Gülhan Altınok ve Gönüllü Anneler Derneği Başkanı Sayın Atike Buliç, gelirinin tamamının ihtiyaç sahipleri için kullanılacak etkinlikten dolayı katılımcılara teşekkür etti.