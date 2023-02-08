İzmir İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 225 polis, toplanan 2 tır ve 3 kamyon dolusu yardım malzemeleri ile birlikte deprem bölgesine yola çıktı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 225 polis, toplanan 2 tır ve 3 kamyon dolusu yardım malzemeleri ile birlikte deprem bölgesine yola çıktı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık iki deprem sonrasında İzmir’den deprem bölgesine yardımlar sürüyor. İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler, Bornova ilçesindeki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde toplanan yardım malzemelerini elden ele taşıyarak ayrıştırdı. Kışlık giysi, battaniye, dayanıklı gıda, bebek bezi, bebek maması, su ve hijyenik malzemelerden oluşan acil ihtiyaçlar, paketlenerek forklift yardımıyla tır ve kamyonlara yüklendi.

Daha önce 214 personelin deprem bölgesi Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye illerinde görevlendirildiği öğrenilirken, bugün de 225 polisin gönüllü olarak bölgeye doğru yola çıktığı öğrenildi.