Balıkesir’in Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaşanan deprem felaketinin ardından İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde gece gündüz demeden gönüllü olarak görev üstlenen ve yardım faaliyetlerine katkıda bulunan gençlerle teşekkür buluşmasında bir araya geldi.

Balıkesir’in Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaşanan deprem felaketinin ardından İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde gece gündüz demeden gönüllü olarak görev üstlenen ve yardım faaliyetlerine katkıda bulunan gençlerle teşekkür buluşmasında bir araya geldi.

Belediye Tarihi Hizmet Binası’nda gerçekleşen buluşmada, “Ayvalık Belediyesi Yardım Gönüllüleri” oluşumunun da temelleri atılmış oldu. Genellikle gençlerden oluşan yaklaşık 70’e yakın gönüllüye teşekkür mahiyetinde Ayvalık’ın yardım gönüllüleri yelekleri de hediye edildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yaptığı konuşmada; “Sizler gönülleri fethettiniz. Büyük bir fedakârlık, büyük bir iş birliği gösterdiniz. İnşallah tekrar böyle acılar yaşamayız. Ama sizin varlığınız bize her zaman güç verdi ve vermeye de devam edecek. Her birinize üstün gayretinizden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Depremin ardından ilk anlardan itibaren vatandaşların duyarlılığı Ayvalık’ta oluşan yardım selinde, koordinasyondan, gelen malzemelerin ayrılmasına, paketlemeden taşınmasına ve deprem bölgesine ulaştırmak üzere araçlara yüklenmesine kadar tüm koordinasyonun içerisinde olan ve büyük bir özveriyle çalışan gençler yardım toplama alanı İsmet İnönü Kültür Merkezi’ne gelen vatandaşlar tarafından da büyük bir takdir aldı.

Başkan Ergin, herkesin takdirini kazanan ve akşam geç saatlere kadar yardım toplama merkezinde fedakarlıkla çalışan gönüllülerle yaptığı teşekkür konuşmasında; “Gençlerimiz sağ olsunlar, yardımlaşma ve dayanışmanın bilinciyle hareket ettiler. Belediye personelimize destek verdiler. Gerçekten canı gönülden çalıştılar. Sadece onlara değil elinden geleni ardına koymayan tüm Ayvalık halkına tek tek teşekkür ediyorum” dedi.