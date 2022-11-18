Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, gönüllü olarak okul binasının onarımını yaptı. Altıntaş Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ilçeye bağlı Yeşilyurt Köyü İlkokulunun her türlü onarımını gönüllü olarak yaptı.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, gönüllü olarak okul binasının onarımını yaptı. Altıntaş Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ilçeye bağlı Yeşilyurt Köyü İlkokulunun her türlü onarımını gönüllü olarak yaptı.

Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim, Elektrik, Metal bölümlerinde okuyan öğrenciler “Meslek Lisesi Ailelerle Buluşuyor” projesi çerçevesinde okul müdürü Enes Eser ve alan öğretmenleri ile kardeş okul belirledikleri Yeşilyurt İlkokulunun elektrik tesisatı, boya - badana, kapı, pencere, ıslak zemin ve bilişim aletleri bakımlarını gönüllü olarak yaptılar.

Mesleki eğitime katkı sunmak ve meslek liselerine teşvik amaçlı okulda böyle bir proje başlattıklarını belirten Müdür Enes Eser, bu tür projelerle öğrencilerin yardımlaşma ve dayanışma duygularını pekiştirmeyi, öğrendiklerini uygulamayı hedeflediklerini belirtti.

Köy halkı, meslek lisesi öğrencilerinin okullarına verdiği katkıdan dolayı öğrencilere teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.