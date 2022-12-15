AK Parti İl Başkanı Naim Makas ve beraberindeki heyet, çıkarma yaptığı Biga ilçesinde bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. İlçede esnaflarla görüşerek hasbihal eden ve daha sonra toplantıda bir araya geldiği İlçe Teşkilatı ile de gündemi değerlendirip fikir alışverişinde bulunan Başkan Makas; “AK kadrolarımızla adım adım Çanakkale’yi arşınlıyor, hemşehrilerimiz ve teşkilatlarımızla buluşmaya devam ediyoruz” dedi.

AK Parti İl Başkanı Naim Makas ve beraberindeki heyet, çıkarma yaptığı Biga ilçesinde bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. İlçede esnaflarla görüşerek hasbihal eden ve daha sonra toplantıda bir araya geldiği İlçe Teşkilatı ile de gündemi değerlendirip fikir alışverişinde bulunan Başkan Makas; “AK kadrolarımızla adım adım Çanakkale’yi arşınlıyor, hemşehrilerimiz ve teşkilatlarımızla buluşmaya devam ediyoruz” dedi.

AK Parti İl Başkanı Naim Makas ve beraberindeki heyet bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Biga ilçesine çıkarma yaptı. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, AK Parti Biga İlçe Başkanı Nihat Borazan ve AK Parti İlçe Teşkilatı’nın da yer aldığı program çerçevesinde ilçede çarşı ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Makas, hem esnafın hem de vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek notlarını aldı. Biga ilçesinde yoğun sevgi seli ile karşılanan Başkan Makas ve beraberindeki heyet, ilçe esnafına hayırlı işler dileğinde bulundu. AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı ve beraberindeki partili kadınlar, hem pazaryerinde hem de ev ziyaretlerinde Bigalılarla buluşurken, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Alperen Uysal ve Yönetim Kurulu üyeleri ise ilçede hizmet veren genç esnafları ziyaret etti.

AK kadrolarla adım adım Çanakkale’yi arşınlamaya, hemşehrileriyle ve teşkilatlarla buluşmalara devam ettiklerini belirten Başkan Makas; “3 Kademe İl ve İlçe teşkilatlarımız ile birlikte pazar ve çarşı esnafımızı ziyaret ederek sohbet edip hayırlı işler diledik. İlçe Başkanımız Nihat Borazan, İl Kadın Kolları Başkanımız Özlem Karadayı, İl Gençlik Kolları Başkanımız Alperen Uysal, İl/İlçe kademe yöneticilerimiz ile Biga ilçemizdeyiz. AK kadrolarımızla adım adım Çanakkale’yi arşınlamaya, hemşehrilerimiz ve teşkilatlarımızla buluşmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

AK Parti İl Başkanı Naim Makas, ilçede düzenlenen Daraltılmış Danışma ve İstişare Toplantısı’na da katıldı. Toplantıda partililere seslenerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Naim Makas, Çanakkale’ye yapılan yatırımlara dikkat çekti. Biga ile ilgili son gelişmelere dair bilgiler de alan Başkan Makas, parti çalışmaları üzerine de fikir alışverişinde bulundu. Başkan Makas; “2023 hedeflerimiz doğrultusunda AK Kadrolar olarak tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Çalışma programlarımız içerisinde İl/İlçe teşkilatlarımızla, danışma ve istişare toplantılarımızı da gerçekleştiriyor, notlarımızı alıyoruz. AK Parti ailesinin mensupları olarak, Türkiye’mizin çeyrek asrına damga vurmuş kadrolarımızla ve dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.