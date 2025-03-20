Sultangazi Belediyesi, Ramazan boyunca Balkanlarda kurduğu gönül sofralarını bu kez Bulgaristan’ın Kırcaali şehrine taşıdı. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’un da katıldığı iftar programına katılım yoğun oldu.

Sultangazi Belediyesi iftar sofralarını bu yıl Balkan ülkelerine taşıdı. Ramazan ayı boyunca sınırın kilometrelerce ötesinde soydaşların yoğun olarak yaşadığı Bulgaristan ve Yunanistan’da kurulan gönül sofralarında yüzlerce kişi Ramazan’ın bereketini birlikte paylaşıyor.

Başkan Dursun Kırcaali’de soydaşlarla bir araya geldi

Gönül sofrası bu kez Bulgaristan’ın Kırcaali şehrindeki soydaşlar için kuruldu. İftar programına Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun, Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü, Kırcaali Belediye Başkanı Erol Mümün, Bölge Müftü Yardımcısı Suray Mustafa, Sultangazi Belediye Meclis Üyeleri ve Kırcaali’de yaşayan soydaşlarımız katıldı. İftar öncesi Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve tüm İslam Alemi için dua edildi. Salonu dolduran katılımcılar, ezanın okunmasıyla birlikte oruçlarını açtı.

"İstanbul’dan bu bölgeye gelen tek belediyeyiz"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bizleri bugün bu güzel sofrada, Ramazanın bereketli ve huzurlu sofrasında yalnız bırakmayan kıymetli hemşehrilerimiz, soydaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Bizler bu sene ilk defa Evlad-ı Fatihan’da, hem Bulgaristan’da hem Yunanistan’da iftar sofraları kuruyoruz. Sultangazi Belediyesi olarak İstanbul’dan bu bölgeye gelen tek belediyeyiz. Kurduğumuz iftar sofralarında yüzlerce soydaşımızla bir araya geliyoruz. Bulgaristan ve Yunanistan’da 9 noktada iftar programları düzenliyoruz. Eğer İstanbul’a, Sultangazi’ye gelirseniz orada bir eviniz olduğunu, sizi sımsıcak karşılayacak insanlar olduğunuzu bilmenizi isterim. Gönül sofralarımıza misafir olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum" dedi

"Gönül Sofralarında iftar buluşmalarımız devam edecek"

Sofya ve Filibe’nin ardından bu sefer Kırcaali’de iftar sofrası kurduklarını belirten Belediye Başkanı AbdurrahmanDursun, Ramazan boyunca gönül sofralarının kurulmaya devam edeceğini söyledi. Başkan Dursun, "Bu kıymetli organizasyonda emeği geçen, bizlere yardımcı olan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne ve Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğü’ne emeklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Osmanlı döneminin izlerini hala barındıran Evlad-ı Fatihan diyarında Ramazan boyunca soydaşlarımızla birlikte gönül sofralarında beraber olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.