Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ın himayelerinde özel gereksinimli çocuğu olan ailelere yönelik hazırlanan "Gönül Bağı Projesi" çerçevesinde ailelerle, Eskişehir Öğretmenevi’nde kahvaltı etkinliği gerçekleştirildi.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ın himayelerinde özel gereksinimli çocuğu olan ailelere yönelik hazırlanan "Gönül Bağı Projesi" çerçevesinde ailelerle, Eskişehir Öğretmenevi’nde kahvaltı etkinliği gerçekleştirildi.

Özel gereksinimli çocuğa sahip olan anne babaların dâhil olacakları, moral ve motivasyonlarını artırabilecekleri, kendilerine zaman ayırabilecekleri; sosyal, kültürel, sportif etkinliklerin düzenleneceği, belirli aralıklarla toplantıların yapılacağı, doğa yürüyüşlerinin düzenleneceği, ailelerden gelecek istek ve öneriler doğrultusunda ilgi ve hobilerine yönelik kursların açılacağı "Gönül Bağı" projesi çerçevesinde, özel eğitim öğrenci velileri ile kahvaltıda bir araya gelindi. Eskişehir Öğretmenevinde düzenlenen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürü Muhittin Güleryüz, Temel Eğitim Şube Müdürü Ayben Çimen, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürü Tülay Gündoğan, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürü Şahin Ünver, Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Gürdal Sarıkaya, Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, özel eğitim okulu yöneticileri ve özel gereksinimli çocuğu olan aileler katıldı.

"’Gönül Bağı’ kurduğumuz ailelerle etkinliklerimiz devam edecek"

Gönül Bağı projesinin fikir annesinin Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız olduğunu ve Vali Erol Ayyıldız’ın himayelerinde ve destekleri ile çok önemli bir proje yürüttüklerini aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, özel gereksinimli çocuğu olan aileler ile daha etkin iletişim ve gönül bağının kurulması, yaşadıkları sorunların paylaşılması, bu sorunlarla başa çıkmalarının sağlanması, görüş ve önerilerin paylaşılması amacıyla etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Daha sonra Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Gürdal Sarıkaya; planlanan tarihlerde, planlanan kuaförlerde özel gereksinimli çocuğu olan anne ve babalara yönelik oda olarak kişisel bakım desteği sağlanacağını söyledi. "Gönül Bağı Projesi" kahvaltı etkinliği ailelerin konuşmaları ve taleplerinden sonra sona erdi.