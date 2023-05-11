Turkcell’in Kahramanmaraş depremlerinden sonra afet bölgesini iyileştirmek için hayata geçirdiği ‘Gönül Bağı Projeleri’nin bir ayağı olan ‘Gönül Bağı Pasajı’ ilk meyvelerini verdi. Pasaj, vitrinini açtığı depremzede esnafın ve yerel üreticinin emeğini, bir ayda ülkenin dört bir yanındaki 1000’den fazla haneye ulaştırdı.

Büyük bir yıkıma neden olan, on binlerce kişinin hayatını kaybettiği, yüz binlercesinin evsiz kaldığı Kahramanmaraş depremlerinin ardından Turkcell afetzedelerin yaralarını sarmak için ‘Gönül Bağı Projeleri’ni başlattı. Daha önce de kritik zamanlarda hayata geçirdiği pek çok projeyle milyonlarca kişinin hayatına dokunan Turkcell’in ‘Gönül Bağı Projeleri’nin biri de ‘Gönül Bağı Pasajı’ oldu.

Şehirlerin simgesi pasajlar dijitalleşti

İstihdamdan üretime, sanattan eğitime, gastronomiden bölgesel etkinliklere kadar geliştirdiği projelerle depremzedelerin yanında olmayı hedefleyen Turkcell, esnaf ve yerel üreticileri de ekosistem markalarından olan ve sadece elektronik ürün satışı yapan pazar yeri Pasaj’la destekliyor. Ramazan Bayramı haftasında hayata geçirilen projeyle, şehirlerin simgesi haline gelmiş ve yerel ekonominin can damarları olan pasajlar dijitalleştirildi. Depremzede esnaf, Pasaj vitrinine koyduğu yerel ürünlerini Türkiye’nin her yerine ulaştırma imkânına sahip oldu. Projenin hayata geçtiği günden bugüne geçen yaklaşık 1 aylık sürede depremzede esnafın ürünleri, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki 1000’den fazla haneye ulaştırıldı.

Çeşit artacak, kâr amacı yok, kargolar ücretsiz

‘Gönül Bağı Pasajı’nda deprem bölgesindeki satıcıların elinden çıkan gıdadan bitki ve dekorasyona, takıdan aksesuara kadar yaklaşık 500 yerel ürün bulunuyor. Kısa sürede ürün sayısını 1000’in üzerine çıkarmayı hedefleyen Pasaj, bu projeyle herhangi bir kâr amacı da gütmüyor. Destek programı ilk etapta 31 Aralık tarihine kadar sürecek. Programın depremzedelere fayda sağladığı sürece uzatılması da planlanıyor. Ayrıca Pasaj müşterileri, ‘Gönül Bağı Pasajı’ndan yaptıkları alışverişlerde de ücretsiz kargo fırsatından yararlanıyor. Platformdaki ürünlerin fiyatları ve stoklarını ise esnaf belirliyor.

Kadın üreticiler de destekleniyor

Turkcell, ‘Gönül Bağı Pasajı’yla afet bölgesindeki kadınlara da el uzatıyor. Pasaj’da yer almak isteyen kadın girişimciler ile Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) üzerinden iletişime geçen Turkcell’in Pasaj’da yer açtığı satıcılarından biri de ‘Kadınların Elinden Derneği’. Bölgedeki kadınları yaptıkları işlerle ve ürettikleriyle temsil eden Kadınların Elinden Derneği, afet sonrasında hazırladıkları kutulardaki ürünleri de deprem bölgesindeki kadınlardan tedarik edecek şekilde çalışmalar sürdürüyor. ‘Gönül Bağı Pasajı’ bu sayede kadınların, zanaatlarını sergileyerek üretmiş olduğu ürünleri tüketicilerle buluşturuyor, üretici kadınları destekliyor.

"Coğrafi engeller Pasaj ile aşılıyor"

‘Gönül Bağı Pasajı’nın sadece ekonomik bir amaç taşımadığını vurgulayan Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, projenin detaylarını şöyle anlattı: “Gönül Bağı Pasaj’ı ekonomik katkılarının yanı sıra bölgenin kültürel değerlerinin yaşatılmasını da amaçlıyor. Bölgedeki yaşamın yöresel değerleri ve lezzetleriyle korunması ve desteklenmesi esnafımız için ‘umudu’ simgeliyor. Biz de bu noktada onların yanında oluyoruz. Şehirlerin simgesi haline gelen çarşıları Pasaj’la dijitalleştiriyoruz. Böylece coğrafi ve fiziki engeller Pasaj’la aşılıyor. Yerel üreticiler, bu bölgelerde yetiştirilen ya da çıkarılan her türlü ürünü Pasaj’da listeleyebiliyorlar. Burada en önemli kriterimiz şu: Satılacak ürün bu topraklarda yetişsin ya da bölge zanaatkârlarının elinden çıksın. Bu proje dahilinde Turkcell Pasajı’nın kapısı, OHAL ilan edilen 11 bölgenin yerel üreticilerine, ardına kadar açık. Ayrıca depremden etkilenen ve zarar gören fiziksel mağazalarımızı dijital pazar yerine taşıdığımız için söz konusu mağazalarımız bu sayede açık kalma imkanı bularak ticaretlerine devam edebildiler.”

2022 yılının Mayıs ayından 2023 yılı Mayıs ayını kapsayan 12 aylık dönemde Pasaj’daki sepet ortalaması, (KDV hariç) 5 bin 23 TL iken, 483 bin 903 adet ürün satışı gerçekleşti. Toplamda 650 aktif satış yapan satıcının bulunduğu platformun mobil aplikasyonun ve web sayfasının toplam trafiği ise 228 milyonu geçti. Operatör bağımsız herkesin fırsatlardan faydalandığı platformda 20 bin adetten fazla stoklu ürün mevcut.