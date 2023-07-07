Capital dergisi tarafından her yıl hazırlanan “Gönlü Zengin 50 İş İnsanı” çalışmasında Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu 10. sırada yer aldı.

Yaptığı eğitim tesisleri, sağlık tesisleri ve öğrenci bursları başta olmak üzere bir çok ilde hayır işlerine imza atan İbrahim Erdemoğlu, Servetin sınırı yoktur, mükafatı vardır prensibi ile hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi.

Erdemoğlu Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Erdemoğlu Holding Onursal Başkanı Merhum Mehmet Erdemoğlu’dan aldıkları öğütlerle bugünün gönlü zenginleri arasında yer aldıklarını ifade etti. Erdemoğlu , ”Önceliğimiz eğitim, sağlık ve ihtiyaç sahipleridir. Babamız Merhum Mehmet Erdemoğlu’nun ufkumuzu aydınlatan, Servetin sınırı yoktur, mükafatı vardır prensibindeki Servetin mükafatını vatanımıza, milletimize ve devletimize daha iyi ve daha çok hizmet edebilmek olarak telakki ediyoruz. Bu çerçevede aziz milletimizin yaşadığı elim deprem felaketi gibi durumlarda Erdemoğlu Holding olarak maddi ve manevi bütün imkanlarımızla her zaman aziz milletimizin yanında ve emrinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

İbrahim Erdemoğlu eğitim başta olmak üzere bir çok ilde yatırımların devam ettiğini ifade ederek, “ Gaziantep’te üç okul inşaatımız, Adıyaman’da iki okul inşaatımız, Trabzon’da spor okulumu ve kompleksi inşaatımız, Adıyaman Besni ilçemizde Meslek Yüksek Okulu inşaatımız, Adana’da iki kreş inşaatımız devam etmektedir. Ayrıca Nurdağı, İslahiye’ve Besni ilçelerimizde öğretmen evleri inşaatlerımız devam etmektedir” diye konuştu.