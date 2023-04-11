Deprem bölgesinde yardım faaliyetlerinde bulunduktan sonra Rize’ye dönen işadamı, rahat edemeyince Rize’de ki bir fırınını Hatay’ın Kırıkhan ilçesine taşıdı, çadırda kurduğu fırında çıkarttığı sıcak ekmekleri depremzedelerle paylaşıyor.

Rize ve İstanbul’da Karadeniz mutfağı üzerine birçok işletmenin sahibi olan Rizeli iş adamı Süleyman Tarakçı, yardım çalışmalarına katılmak üzere gittiği deprem bölgesinden döndüğü Rize’de bir türlü huzur bulamadı. Tarakçı iş yerlerinden birinde bulunan bir fırını, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Rize Valiliği ve Rize Belediyesi tarafından kurulan çadır kente taşıdı. Uzun bir süredir burada bulunan Tarakçı ve ekibi hazırladıkları sıcak ekmekleri depremzedelerle paylaşıyor.

Tarakçı yaptığı açıklamada, “Rize Valiliğimiz ve belediyemizin kurduğu çadır kentteyiz. Daha önce buraya bir haftalığına gelmiştik. Giderken gönlümüz burada kaldı. Buradaki ihtiyacı gördük. Ramazan boyunca burada olmamız gerektiğini düşündük. Fırınımızı aldık getirdik. Ramazan boyunca, yaklaşık 20 gündür buradayız. Her iftarda ve sahurda sıcak ekmeğimizi çıkartıyoruz. Yaklaşık 520 ailemiz var. İnşallah Ramazan ayının sonuna kadar bu hizmetimizi devam ettirmeye çalışacağız” dedi.