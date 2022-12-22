ESKADER 2022 Kültür Sanat Ödülleri Açıklandı. Gönenli Yazar Salim Nizam’ın yazmış olduğu ’Ben Gönen’de Doğdum, Kısa Bir Ömrün Uzun Hikayesi, Ömer Seyfettin’e Yılın Roman Ödülü. Roman’ı ESKADER 2022 Kültür Sanat Ödülleri dahilinde Yılın Roman’ı Ödülü.

ESKADER 2022 Kültür Sanat Ödülleri Açıklandı. Gönenli Yazar Salim Nizam’ın yazmış olduğu ’Ben Gönen’de Doğdum, Kısa Bir Ömrün Uzun Hikayesi, Ömer Seyfettin’e Yılın Roman Ödülü. Roman’ı ESKADER 2022 Kültür Sanat Ödülleri dahilinde Yılın Roman’ı Ödülü.

Gönen’in yeni Ömer Seyfettin’i Eğitimci Yazar Salim Nizam Ödülünü 2023 Nisan ayında gerçekleştirilecek olan törende alacak. Türkiye’nin önemli kuruluşlarından Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER)’nin düzenlediği “ESKADER Kültür Sanat Ödülleri” belli oldu. 2022 yılı için 24 dalda 27 kişi ve kuruma ödül verildi. ESKADER Yönetim Kurulu, dernek üyeleri ve kültür sanat çevresinden birçok kişinin katkılarıyla hazırlanan ödül listesi, her yıl kamuoyunda merakla bekleniyor. Titiz araştırma ve inceleme döneminden sonra tespit edilen mükâfatlar, yılsonunda açıklanıyor ve Nisan ayında da törenle sahiplerini bulacak.

Yapılan seçimler sonucunda. “Üstün Hizmet Ödülleri” ne Prof. Dr. Abdullah Uçman, Prof. Dr. Mertol Tulum ve Dr. Aydın Yüksel, “Özel Ödül” için ise Prof. Dr. Ramazan Şeşen seçildi. Dr. Necmettin Turinay, Prof. Dr. Nazım H. Polat, Ali Bal, Ahmet Köseoğlu, Ebubekir Erdem, Prof. Dr. Savaş Çevik, Ender Doğan, Fahri Tuna ve Ahmet Murat, farklı kategorilerde ödül alan isimler arasında. Şiraze, “Yılın Kitap Kültür Dergisi” seçilirken sinemada “En İyi Film” olarak Tay belirlendi. “Şehir ve Kültür” dalında Balıkesir Belediyesi ve Millet Kütüphanesi ile Ahmet Kot, “Kitap Kültürü”nde Anadolu Mektebi ve kurucusu Prof. Dr. Sami Güçlü ödüle değer bulundu. Yılın “Yayınevi”si Post, “Kurum”u ise Türk Kültürüne Hizmet Vakfı. Ödül almaya hak kazandı.