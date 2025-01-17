Balıkesir’in Gönen ilçesinde 12 Ocak’ta meydana gelen servis kazasında yaralanan Zülfiye Ercan (57), 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Zülfiye Ercan Gönen Karşıyaka Camii’nde kılınan namazın ardından defnedildi.
12 Ocak’ta meydana gelen kazada Alko Turizm’e ait 10 S 28088 plakalı servis aracı, Taştepe mevkiinde yağışlı hava ve hız nedeniyle kontrolden çıkarak kaza yapmış, 25 kişi yaralanmıştı. Yoğun bakımda 6 gündür tedavi gören Zülfiye Ercan’ın vefatı, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.
Ercan’ın cenazesi Gönen Karşıyaka Camii’nde kılınan namazın ardından Gönen Şehir Mezarlığı’na defnedildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: iha