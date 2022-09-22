Balıkesir’in Gönen ilçesinde polis ekipleri yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli şahsı gözaltına alırken, Polis ekipleri 238 gram metanfetamin maddesi ve esrar madde ele geçirdi.

Balıkesir’in Gönen ilçesinde polis ekipleri yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli şahsı gözaltına alırken, Polis ekipleri 238 gram metanfetamin maddesi ve esrar madde ele geçirdi.

Gönen’de polis ekipleri uyuşturucu imal ve ticareti yapan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde yapılan aramalarda, 1 kilo 330 gram Hint keneviri, 1,89 gram esrar maddesi, 238 gram metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu içmek için kullanılan aparat ele geçirilirken, Konuyla ilgili şahıslar adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alındı.