Balıkesir’in Gönen ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 08-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde, kurallara uymayan sürücülere toplamda 351 bin 794 Türk Lirası ceza uygulandı.

Yapılan denetimlerde 523 araç ve 126 motosiklet kontrol edilirken, trafik ihlali tespit edilen 194 sürücüye çeşitli cezalar kesildi. Denetimler sonucunda, kurallara aykırı hareket eden 6 araç trafikten men edilirken, 5 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Ayrıca, denetimlerin sürdüğü süreçte ilçede 4 yaralanmalı trafik kazası meydana geldiği ve kazaların tamamında motosikletlerin karıştığı belirtildi.

Emniyet yetkilileri, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaların önüne geçmek amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini ifade ederek, sürücülere trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu.