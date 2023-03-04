İhtiyaç sahibi vatandaşları bedelsiz alışveriş yapma imkanına kavuşturan "Sosyal Market" hayır sahiplerinin destekleri ile ayakta kalacak ve ihtiyaç sahipleri ihtiyaçlarını giderebilecek. "Sosyal Market" adıyla hizmete alınan yerde; Kullanılmamış giysi, çorap, ayakkabı, gıda malzemesi, temizlik ve hijyen ürünleri, çocuk bezi, küçük ev aletleri ve mutfak malzemesi destekçilerin hayır sahiplerinin bağışları bulunacak.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.