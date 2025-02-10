Balıkesir’in Gönen ilçesinde sosyal medyada elinde tabanca ile fotoğraf paylaşan bir kişi, polis ekiplerinin başarılı çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Reşadiye Mahallesi’nde bir şahsın elinde silahla paylaştığı görüntüler sosyal medyada dikkat çekti. Durumu tespit eden ekipler, hızlı bir şekilde harekete geçerek şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet 9 mm fişek ele geçirildi.

Şüpheli hakkında yasal işlemler başlatılırken, yetkililer halkın güvenliği için denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.