Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan Gönen doğumlu Ömer Seyfettin, vefatının 105. yılında düzenlenen 36. Ömer Seyfettin Kültür ve Sanat Haftası ile anıldı. Hafta boyunca söyleşiler, tiyatro gösterileri, konserler ve yarışmalar düzenlendi. Gönen Belediyesi tarafından organize edilen etkinliklere, edebiyatseverler ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Yazar Ahmet Ümit’in katıldığı söyleşi ve imza günü, katılımcıların ilgisini çekerken, geleneksel Ömer Seyfettin Hikâye Yarışması ödül töreni de genç yeteneklere sahne oldu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak sahnelenen "Seviyorsan Git Ayrıl Bence" adlı tiyatro oyunu izleyicilerden olumlu geri dönüş aldı. Etkinliklerde, Ömer Seyfettin’in edebi mirası çeşitli aktivitelerle katılımcılara aktarıldı. Ardından İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı’nda bir anma töreni gerçekleştirildi.

"Edebiyat ve Sanatın Şehri Gönen"

Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, etkinliklerle ilgili yaptığı açıklamada, Ömer Seyfettin’in yalnızca Gönen’in değil, Türk edebiyatının da önemli bir ismi olduğunu belirtti. Palaz, "Ömer Seyfettin, hikâyeleriyle nesiller boyu süren bir miras bıraktı. Onun ismini yaşatmak bizim görevimiz. Bu yıl Gönen’de kültür ve sanatı ön plana çıkaran bir programla anma etkinliklerini gerçekleştirdik. Söyleşilerden tiyatro gösterilerine, konserlerden yarışmalara kadar dopdolu bir hafta geçirdik. Sanata ve edebiyata desteğimiz devam edecek" dedi.

Ömer Seyfettin’in adını yaşatmayı amaçlayan bu hafta, Gönen’i "edebiyat ve sanat şehri" haline getirme yolunda önemli bir adım oldu.