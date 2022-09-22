Gönen’de öğretmenler 2022-2023 Eğitim Öğretim yılına hazırlık Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi toplantısına katıldılar.

Gönen’de öğretmenler 2022-2023 Eğitim Öğretim yılına hazırlık Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi toplantısına katıldılar.

Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) yönerge toplantısı, Kaymakam Dr. Arslan Yurt katılımıyla iki oturumda Gönen Belediyesi Ömer Seyfettin Kültür Merkezinde yapıldı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi Yönergesinin öğretmenlere anlatıldığı toplantıda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Erbay, 2021-2022 eğitim öğretim yılında LGS ve YKS sınavlarında Balıkesir genelinde iyi dereceler elde ettiğini, bu başarının öğretmenlerin başarısı olduğunu, yeni eğitim öğretim yılında da daha iyi noktalara gelmek için azim ve gayretle çalışılması gerektiği ifade ederek öğretmenlere teşekkür etti.

Kaymakam Dr. Arslan Yurt, birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizi daha iyi yerlere getirmek için çok çalışılması gerektiğini, ödüllendirme konusunda cimrilik yapmadıklarını ve cömert davrandıklarını ifade ederek çocuklarımıza rehberlik yapılmasının önemli olduğunu, özellikle ergenlik çağında, LGS ve üniversite sınavları aşamasında çocuklara doğru yaklaşım sergilenmesi gerektiğini vurgulayarak özverili çalışmalarından dolayı öğretmenlere teşekkür etti.