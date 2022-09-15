İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri Gönen -Bandırma karayolunda okul servislerini denetledi. Ekipler, araçların donanımlarını kontrol ederken öğrencilerin de kemerleri takılı olup olmadığını kontrol ettiler. Eksiği bulunan araçlara cezai işlem uygulandı. Gönen İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timlerinin denetimleri her gün devam edeceği ifade edildi.

Gönen İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri Okul Servislerine sıkı denetimlerine devam ediyor.

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