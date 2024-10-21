Gönen’de 19 Ekim Muhtarlar Günü, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Muhtarlar Dernek Başkanı Taner Işık ve ilçenin değerli muhtarlarının katılımıyla Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda saygı duruşuyla başladı.

Çelenk sunma töreninin ardından, Gönen Belediyesi ev sahipliğinde muhtarlar onuruna öğle yemeği düzenlendi. Belediye Başkanı İbrahim Palaz, muhtarlarla aynı sofrada buluşarak bu anlamlı günü birlikte kutladı.

Başkan Palaz, Muhtarlar Günü’nün önemine değindiği konuşmasında, "Muhtarlarımız, yerel yönetimlerin temel taşı ve halkımızla aramızdaki en güçlü bağdır. İlçemizin her köşesine hizmet götürme noktasında muhtarlarımızla güçlü bir iş birliği içerisindeyiz. 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle tüm muhtarlarımızın bu özel gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gönen Belediyesi, muhtarlarla olan iş birliğinin ve dayanışmanın devam edeceğini belirterek, ilçeye hizmet yolunda birlikte daha güçlü adımlar atacaklarının altını çizdi.